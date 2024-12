Famosos que morreram afogados: Casos mais impactantes

Embora o afogamento não seja uma causa de morte muito comum entre as celebridades, algumas tragédias do gênero se tornaram notáveis nos últimos anos e chamaram a atenção para os riscos da imersão na água. Desde incidentes em banheiras relacionados ao uso de drogas ou álcool até acidentes na natureza, o afogamento ceifou as vidas de muitas figuras públicas.

Na galeria, relembre as estrelas que morreram afogadas.

Leia Também: Em possível último especial na Globo, Roberto Carlos dá mais ibope que sertanejo