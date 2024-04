Famosos são vítimas de guerra de facções em Salvador; entenda

A guerra de facções que se instalou em Salvador está afetando diretamente a vida de famosos, como Leo Santana, Lore Improta, Sthe Matos e Cristian Bell. Acontece que, segundo o site BNews, o condomínio Alphaville 2, onde eles e outras celebridades moram, fica na área de risco.

Ainda de acordo com o portal, o local é um dos mais luxuosos residenciais da cidade e queridinho pelas celebridades locais. Mas a segurança deles passou a ser uma preocupação.

A situação está tão complicada que os administradores do condomínio emitiram um comunicado para os moradores, informando sobre a restrição do uso de áreas comuns e cancelamento de atividades ao ar livre: “Essa restrição ocorrerá até que a situação seja efetivamente normalizada pela polícia, que está em operação neste presente momento”,

Na última terça-feira (9/4), um funcionário do condomínio foi assassinado dentro de casa, na presença da esposa e do filho. O crime foi registrado no bairro de Mussurunga, na localidade de Vila Verde, que é próximo ao conjunto de casas dos famosos.

salvador bahia

Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images

Lore Improta e Leo Santana

De férias, Lore Improta lamenta perder primeiro dia de aula de Liz Instagram/Reprodução

Léo_Santana_Camisa_Futebol

Léo Santana e Lore Improta tiveram um jantar romântico no luxuoso Fera Palace Hotel, em Salvador (BA) Guilherme Mascarenhas/Reprodução

Influenciadora e ex-Fazenda Sthe Matos e cantor Kevi Jonny

Sthe Matos e Kevi Jonny Reprodução

foto-abre-namoro-sthe-matos-kevi-jonny-2022

Os dois se beijaram logo após o pedido Reprodução/Instagram

Cristian Bell 1

Cristian Bell é um dos nomes do grupo “Camarote” do BBB24 Reprodução/Instagram

Cristian Bell 3

Cristian Bell Reprodução/Instagran

Pagodeiro do Revelação esfaqueado em Salvador No início de fevereiro, Rogerinho, do Revelação, anunciou que ficará longe dos palcos para se recuperar de algumas facadas que levou durante um assalto no Carnaval de Salvador, na Bahia. O pagodeiro, que saía de uma apresentação num trio junto com o grupo, foi atingido na mão e nas costas. Ele recebeu atendimento médico e, em seguida, teve alta hospitalar.

“Estou passando aqui para agradecer o carinho e a preocupação de vocês. Estou bem na medida do possível. Não reaja a assalto. Estou aqui, machuquei minha mão, levei uns pontinhos e daqui a pouco estou 100%. Sou meio inconsequente de vez em quando, mas que isso sirva de lição para mim e para todos”, frisou.

Segundo imagens de um vídeo que circula na web, gravado por um motorista de aplicativo, o percussionista reagiu quando o bandido tentou levar seus pertences e os de Mauro Jr., companheiro de banda. O episódio aconteceu na noite do último domingo (11/2), próximo ao circuito do Campo Grande. Uma bolsa com documento, celular e dinheiro dos rapazes foi levada, mas somente Rogerinho foi ferido.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia dos Barris, mas a Delegacia de Proteção ao Turista vai ficar encarregada de investigar o crime. As informações foram confirmadas com a assessoria do Revelação, que também emitiu uma nota oficial, garantindo que a agenda dos artistas segue normalmente com o afastamento de Rogerinho e dando detalhes do seu estado de saúde.

“Durante a ação, Rogerinho foi esfaqueado ao tentar se defender dos bandidos. O músico levou seis pontos em uma das mãos, além de cortes superficiais nas costas. Rogerinho passa bem apesar do susto e já está se recuperando em casa. Agradecemos o carinho e preocupação de todos”, completaram.

Cerca de 40 homens armados causam pânico em Salvador Um grupo com cerca de 40 homens fortemente armados invadiram o bairro do Calabar, em Salvador, Bahia, no início de setembro. A ação dos criminosos aconteceu em plena luz do dia, o que causou onda de pânico entre os moradores.

Vários registros foram feitos nas redes sociais. Algumas postagens informavam que os responsáveis pelo ataque são membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que busca o domínio do tráfico de drogas na região.