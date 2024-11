Famosos se manifestam após a vitória de Donald Trump nos EUA

Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, celebridades reagiram de forma polarizada nas redes sociais. Muitos apoiadores de Kamala Harris expressaram palavras de incentivo e homenagem à democrata, enquanto os simpatizantes de Trump aproveitaram para comemorar a conquista. A quarta-feira (6/11) foi marcada por manifestações de ambos os lados, refletindo a divisão entre os eleitores.

Entre os que se manifestaram a favor de Trump estão o ator Zachary Levi, o empresário Elon Musk e o cantor Jason Aldean.

Zachary, conhecido por interpretar o herói Shazam, da DC, compartilhou várias postagens no X (antigo Twitter) celebrando o resultado. “Agora vamos todos trabalhar juntos para curar o que foi quebrado e tornar a América grande, saudável e próspera novamente”, escreveu ele. Já Aldean fez uma postagem no Instagram onde escreveu: “Querem comemorar com uma bebida de whisky?”.

O bilionário Elon Musk, que foi um dos mais assíduos apoiadores de Trump durante a campanha, também se manifestou e compartilhou uma foto dele ao lado da bandeira dos EUA com a frase: “É manhã nos Estados Unidos de novo”.

It is morning in America again pic.twitter.com/GNTE0cUWoc — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Famosos a favor de Kamala

Muitos famosos dos EUA deixaram suas insatisfações com a vitória de Trump nas redes sociais. Cardi B, por exemplo, que chegou a discutir com Elon Musk nas redes sociais dias antes da eleição, postou: “Odeio vocês”.

A atriz Viola Davis não citou o nome de Trump na postagem que fez no Instagram, mas homenageou Kamala Harris. “Obrigado por sua bravura. Obrigado por amar a promessa da América. Estou e terei orgulho para sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VIOLA DAVIS (@violadavis)

Já a cantora Ariana Grande escreveu nos stories do Instagram que está “segurando a mão de cada pessoa que está sentindo o peso imensurável do resultado de hoje”. A cantora Billie Eilish escreveu que o resultado expressa “uma guerra contra as mulheres”.

A atriz Jamie Lee Curtis encorajou os apoiadores de Kamala a seguirem lutando contra a tirania “um dia de cada vez”. Para ela, o retorno de Trump significa “um retorno a uma época mais restritiva”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Já a atriz Christina Applegate se manifestou dizendo que sua filha estava chorando “porque seus direitos como mulher podem ser retirados”.