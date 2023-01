Fantasia de Guerra: espetáculo fala dos embates e limites em situações extremas

Com uma carreira que inclui atuações em vários espetáculos e uma indicação como melhor ator ao Prêmio Braskem pela atuação no musical O Barão nas Árvores, o ator Marcos Lopes apresenta seu trabalho de conclusão no curso de interpretação Teatral na Escola de Teatro da Ufba. Ele protagoniza, juntamente com o ator Marcelo Praddo, Fantasia de Guerra, que estreia sexta-feira (6), às 20h, no Teatro Martim Gonçalves, no Canela.

Com texto e direção de Gil Vicente Tavares – também orientador da disciplina – o espetáculo narra o encontro de dois homens, um Soldado e um Fugitivo, que se encontram em meio à guerra e passam a conviver juntos para sobreviver. O texto surgiu de uma provocação dos dois atores, que já trabalharam com o diretor em outros momentos.

A questão “Será que todo homem tem que deixar um legado?” permeia o diálogo das personagens, onde visões de mundo, da guerra e da vida são postas à prova, durante os dias de convivência forçada. “O Brasil e o mundo estão sendo postos à prova em suas políticas, tolerâncias e desigualdades, e comecei então a pensar num texto onde eu pudesse dialogar com todas essas ideias, abrindo a obra às perguntas que venho me fazendo, frente às tragédias do nosso tempo”, conta Gil Vicente. Ele faz uma comparação com seu trabalho anterior, o musical As Tentações de Padre Cícero, e diz que caminhou para uma linha oposta, com um texto mais dramático e econômico, focado nos dois atores.

Feliz com a conclusão desse ciclo, Marcos Lopes espera que este trabalho “seja uma grande celebração, mas que também seja um espetáculo que de alguma forma impacte as pessoas pela sua temática, pelo que traz de reflexão, pelo momento que o país vive de total destruição, que é um pouco do que a peça fala, a saída desse processo de destruição para um processo de renascimento, tanto na peça quanto no país”, afirma.

Fantasia de Guerra é uma realização da Escola de Teatro da UFBA, conta com a parceria do Teatro NU e apoio do estúdio Arroyo. A equipe conta com o professor Eduardo Tudella (cenografia e iluminação), Luciano Bahia (direção musical), Bárbara Barbará (direção de movimento) e Guilherme Hunder (figurino).

FICHA

Espetáculo: Fantasia de Guerra

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Escola de Teatro da Ufba/Canela)

Temporada: sextas e sábados, 20h, e domingos, 19h, até dia 29

Ingressos: R$ 20| R$ 10 (vendas no local)