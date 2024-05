Farmácias de São Paulo reduzem estoque de medicamentos de alto custo por roubos

Uma série de roubos a medicamentos de alto custo, como o Ozempic, tem levado grandes redes de drogarias em São Paulo a repensarem suas estratégias de segurança e a reduzirem o estoque desses remédios. Durante as investigações, a polícia identificou farmácias que foram alvo de assaltos repetidos, inclusive por um mesmo criminoso, que acabou sendo preso após ser reconhecido por uma tatuagem. Recentemente, dois suspeitos foram detidos por policiais civis do 78° DP (Jardins) após roubarem medicamentos de uma farmácia na rua Augusta. Com eles, foram encontradas caixas de Ozempic e uma quantia em moedas. A dupla já havia cometido o crime mais de uma vez. A ação criminosa tem se concentrado em remédios como o Saxenda e o Venvanse, além do Ozempic, muito procurado por quem deseja emagrecer. A investigação policial resultou na prisão de dez pessoas ligadas a um grupo que atuava em ataques a farmácias na capital. O esquema envolvia desde os ladrões que realizavam os assaltos até receptadores, intermediários e donos de pequenas farmácias. A quadrilha atuava principalmente na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde um dos receptadores foi identificado.

Além de repassar os medicamentos roubados para pequenos comércios, a quadrilha também vendia os produtos ilegalmente por meio das redes sociais. Enquanto nas grandes redes de farmácias uma caixa de Ozempic pode custar entre R$ 929 e R$ 1.063, no mercado clandestino o valor varia de R$ 700 a R$ 1.000, dependendo do local de comercialização. O Sinfar-SP e a Abrafarma se manifestaram sobre os casos de roubo e furto desses medicamentos, destacando a importância da segurança e colaboração com as autoridades para solucionar essas ocorrências.

Publicado por Heverton Nascimento

