Fãs criticam comportamento de Leandro Borges após show em Pernambuco

O cantor gospel Leandro Borges tem enfrentado críticas após seu show em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, no dia 9 de novembro. Com grande expectativa, o evento reuniu fiéis que aguardavam não apenas um show musical, mas uma experiência de adoração e aproximação com o artista, conhecido por seu trabalho no meio gospel.

No entanto, relatos de algumas pessoas presentes apontaram uma série de insatisfações em relação à postura de Borges durante e após o evento.

Segundo os relatos, o cantor chegou atrasado e foi direto ao palco, onde fez uma apresentação considerada breve pelo público. Após o término, ele teria saído rapidamente, sem atender pedidos de fotos ou dar atenção aos fãs. De acordo com testemunhas, a equipe do evento precisou levar os alimentos do camarim diretamente para a van, onde Borges estava, sem que ele interagisse com o público.

Para muitos, a postura do cantor foi vista como fria e distante. “Esperávamos um servo de Deus, um adorador, mas o que vimos foi uma estrela da música”, comentou uma pessoa que estava no evento.

