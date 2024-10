Fãs se despedem em frente a hotel onde Liam Payne morreu na Argentina

Buenos Aires – Em clima de tristeza, fãs prestaram homenagem ao cantor Liam Payne em frente ao hotel CasaSur, onde o artista caiu do 3º andar e morreu instantaneamente nesta quarta-feira (16/10), em Buenos Aires.

Em um círculo, fãs acenderam velas, aplaudiram e cantaram músicas da banda One Direction, da qual Liam foi integrante. Em coro, cantaram músicas “If I could fly”, “Moments”, “Story of my life” entre outros hits.

A estudante de medicina Letícia Chagas, 24 anos, definiu como um choque a morte do cantor.

“É inacreditável pensar que isso aconteceu, não consegui ainda acreditar”, contou.

Ela disse que correu para o hotel quando ficou sabendo da morte do artista. “Eu vim para saber se estava acontecendo mesmo, não conseguia acreditar”.

Outra estudante de medicina Ana Laura Gomes, 23, contou que o One Direction fez parte da vida dela.

“Uniu uma geração, fiz amigos porque estava cantando One Direction e começamos a conversar”, completou.

Morte de Liam Payne

Liam Payne, de 31 anos, ex-One Direction, foi encontrado morto no hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina, nesta quarta (16/10). Segundo a imprensa local, o músico morreu após cair do terceiro andar, uma altura de cerca de 13 a 14 metros.

Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, afirmou à imprensa local que a morte foi instantânea.

Minutos antes da notícia da morte, Liam fez diferentes publicações no Snapchat. Na última postagem, ele aparece com sua namorada, Kate Cassidy.

Quem era Liam Payne

Liam James Payne ficou mundialmente conhecido quando integrou a banda britânica One Direction. Em 2010, ele participou do programa The X Factos e chamou a atenção dos jurados. Partiu da cantora Nicole Scherzinger a ideia de juntar Liam com outros quatro competidores e formar a boy band.

Assim, Liam se juntou a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson e formou a banda One Direction. Os cinco foram patrocinados por Simon Cowell, que também era jurado do The X Factor. Juntos, os cinco se tornaram os favoritos da competição, mas acabaram em terceiro lugar.

Mesmo com a derrota, o One Direction se tornou um verdadeiro sucesso internacional. Em 2011, eles lançaram seu primeiro álbum de estúdio, chamado Up All Night, que estreou no número um na Billboard 200. O primeiro single, What Makes You Beautiful, levou os cinco jovens ao estrelato.

Colaborou Giovanna Estrela.