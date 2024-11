Fat Family revela planos para novos trabalhos em Salvador: “Com certeza, no Carnaval nós vamos voltar”

“A nossa referência é todinha de lá [dos Estados Unidos], pelo fato de ter a harmonização de vozes. Aí quando a gente lançou realmente, a gente veio sim quebrando esse padrão da música, do corpo, do preto gordo ali na telinha, das canções diferentes, da dancinha no pescoço. E o que acontece aqui no Brasil… a gente tem essa dificuldade”, compartilhou Suzete.

Ao Bahia Notícias, a banda, que atualmente atende no formato reduzido, explicou que o show no Afropunk virá como uma maneira de dar um novo ‘olá’ aos baianos, e que Fat Family já planeja um novo retorno à cidade durante o período de Carnaval. A apresentação neste domingo seguirá o repertório de Tim Maia, voz atemporal da música brasileira.

Quase um ano após primeiro show do grupo em Salvador, Katia, Simone e Suzete retornam com o Fat Family, fenômeno dos anos 2000, em um formato de apresentação especial. Dono de hits como ‘Jeito Sexy’ e ‘Fim de Tarde’, o grupo conhecido por sua ousadia e a famosa ‘dancinha do pescoço’ apresentará o show ‘Fat Family canta Tim Maia’ neste domingo (10), no festival Afropunk Brasil.

Filhas de mãe baiana, as três cantoras possuem uma conexão especial com o público do estado. “Tá no sangue. Quando começa aquele batuque ninguém fica parado, então a gente tem Salvador aqui no coração, aquela quebradeira”, descreveu Simone. “A Bahia sempre nos recebeu com muito carinho com aquela coisa quente de baiano”, acrescentou Kátia.

Apesar de terem retornado aos palcos com a proposta de comemorar, em turnê, os 25 anos de existência do grupo, Suzete comentou sobre os planos de trazer trabalhos inéditos no atual formato do Fat Family a pedido dos fãs.

“A gente tem muitas ideias para trazer, porque os fãs têm essa expectativa. Porque não é sobre nós, é sobre eles. Então eles que estão direcionando a gente e dentro das redes sociais a gente tem visto a galera dando ideia, a galera pedindo ‘Ah, vocês têm que gravar tal música’, ‘vocês têm que dividir o palco com alguém’”, contou Suzete.

Confira a entrevista completa: