Fatalidade na região de Itabela: Acidente de moto termina em tragédia

A madrugada deste domingo (5) começou com uma tragédia na zona rural de Itabela, a apenas 3 km do centro da cidade. Márcio do Amaral Correia perdeu a vida em um acidente fatal ao retornar de um evento festivo.

Segundo informações preliminares, Márcio perdeu o controle de sua motocicleta em uma estrada próxima à mineradora de grafite, sofrendo uma queda que resultou em uma fratura fatal no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada e garantiu a preservação do local enquanto aguardava a chegada da equipe da Polícia Civil. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, onde passará por exames periciais.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e serão alvo de investigação. A tragédia lança luz sobre os perigos enfrentados por quem trafega em áreas rurais, muitas vezes em condições precárias de infraestrutura e iluminação.

A perda de Márcio deixa amigos e familiares abalados, enquanto a comunidade de Itabela reflete sobre os riscos e a necessidade de maior segurança nas estradas da região.