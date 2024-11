Fátima Bernardes aparece pela 1ª vez no palco do SBT: “Encantada”

A apresentadora Fátima Bernardes apareceu pela primeira vez na carreira nos estúdios do SBT nessa sexta-feira (8/11). Fátima esteve ao lado de Eliana, contratada da Globo, e Celso Portiolli na apresentação do Teleton.

No palco da atração, Fátima enfatizou a importância das doações. “Apoiar o trabalho da AACD significa muito mais que apenas uma contribuição financeira”, disse.

“No ano passado, Fátima também tinha uma participação prevista na ação, mas cancelou sua ida ao palco após machucar o pé. “Era para eu ter vindo no ano passado, mas eu quebrei o pé. Não consegui e mandei um vídeo. Ao vivo, é a primeira vez. Estou encantada”.

O contrato fixo de Fátima com a Globo terminou no começo de 2024 após 37 anos. Agora, a jornalista faz aparições pontuais. No entanto, segundo informações de bastidores, foi assinado um novo contrato para que ela apresente um programa no horário nobre.