Fátima Bernardes volta à Globo e salário é divulgado

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Fátima Bernardes – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramFátima Bernardes, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores estrelas que a televisão brasileira já viu em atuação. A apresentadora, vale lembrar, ficou consagrada por comandar ao longo de anos o Jornal Nacional, tido como o principal jornalístico do Brasil.

Além disso, ela também fez carreira no entretenimento, comandando o programa ‘Encontro com Fátima Bernardes‘. Ela ficou na atração matinal de variedades até 2022. Seu último programa solo na empresa foi o The Voice Brasil, no fim de 2023.

Leia o texto completo no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?