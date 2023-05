Fato ou fake: Giuliana Morrone virá a Salvador para tratar sobre o tema no Fórum ESG

Giuliana Morrone ministrará uma palestra no Fórum ESG Salvador, evento realizado pelo portal Alô Alô Bahia e pelo jornal CORREIO, que chega à sua segunda edição nos dias 30 e 31 deste mês. Com 34 anos de carreira, sendo 23 desses na Rede Globo, a jornalista colocará em debate um tema em alta no país e no mundo: “Queremos um futuro? É preciso falar com transparência e coragem o que é Fato e o que é Fake no ESG. Esse é o meu objetivo no Fórum, e estou empolgadíssima para chegar logo em Salvador para discutir essa pauta com empresários e empresárias”, destaca.

Conhecida por cobrir momentos históricos mundiais, Giuliana Morrone é uma entusiasta e pesquisadora sobre negócios sustentáveis há mais de dez anos. Ela se especializou em ESG pela PUC Rio em 2022 e está se preparando para lançar um livro sobre o que é fato e o que é fake em sustentabilidade empresarial.

A jornalista cobriu todas as eleições presidenciais, desde o fim da ditadura, com exceção do período em que atuou como correspondente do Brasil nos Estados Unidos. Nesse papel, acompanhou uma das maiores crises econômicas daquele país e a vitória histórica de Barack Obama, experiências que consolidaram sua autoridade em abordar o impacto de uma crise econômica nos negócios e apontar quais as possíveis soluções para enfrentar cenários de instabilidades políticas.

Palestrante experiente, costuma usar o repertório profissional construído em mais de três décadas para falar de forma clara e apaixonada sobre temas como política, economia, liderança, sustentabilidade e desenvolvimento de estratégias de negócios.

O evento será realizado mais uma vez no Porto Salvador e terá dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. O primeiro dia contará, entre outras atividades, com uma palestra conduzida por Carlinhos Brown sobre os projetos de impacto social através da cultura que o artista baiano vem realizando nas últimas décadas. A programação completa e o link de inscrições serão divulgados através do site https://oferta.correio24horas.com.br/ii-esg-forum-salvador-2023