Fatos da Semana: ato de Bolsonaro em São Paulo e Lula na Guiana

Semana também foi marcada pela revogação de trechos da MP que reonerava 17 setores da economia e a alteração de regra das sobras eleitorais

Uma das fotos de drone feitas pela USP para estimar o número de pessoas no ato a favor de Jair Bolsonaro na avenida Paulista Divulgação/USP – 25.fev.2024

Letícia Pille 2.mar.2024 (sábado) – 6h00



No quadro Fatos da Semana, o Poder360 reúne os principais eventos da semana que se encerra neste sábado (2.mar.2024).

Assista (3min29s):

Se preferir, leia:

Ato de Bolsonaro A semana começou com um ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no domingo (25.fev.2024). Foi realizado na avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação reuniu um público que variou de 300 mil a 350 mil pessoas, segundo estimativa realizada pelo Poder360 a partir da análise de fotos e vídeos do evento.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez uma oração na abertura dos discursos. O ex-presidente falou por 22 minutos e defendeu um projeto de anistia aos presos pelo 8 de Janeiro.

Além de Bolsonaro, também discursaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o pastor Silas Malafaia –que criticou decisões do STF (Supremo tribunal federal), do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o ministro Alexandre de Moraes.

Lula revoga trechos de MP Na 3ª feira (27.fev) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogou trechos da MP (medida provisória) 1.202 que reonerava 17 setores da economia. A medida agora será enviada como Projeto de Lei.

No entanto, alguns pontos foram mantidos. São eles:

reoneração das pequenas cidades (R$ 4 bilhões de impacto); limitação a créditos tributários via judicial (R$ 20 bilhões); fim do auxílio ao setor de eventos (R$ 16 bilhões). Sobras eleitorais Na 4ª feira (28.fev), o Supremo Tribunal Federal alterou o cálculo para preencher parte das vagas proporcionais nas eleições. Havia o risco de 7 deputados federais perderem o mandato, mas o tribunal só aplicará a regra a partir de 2024.

O julgamento foi tenso e com diálogos ríspidos. O placar final foi de 7 votos a 4 pela inconstitucionalidade da regra atual, que excluía da última fase de distribuição das sobras partidos que não atingiram o patamar de 80% do quociente eleitoral.

Dengue Na 5ª feira (29.fev), o Brasil ultrapassou 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2024. O valor representa um aumento de 390% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Até o momento de gravação do programa, na tarde de 6ª feira (1º.mar) foram registradas 258 mortes pela doença no país e outras 651 estão em investigação.

Lula na Guiana Na 4ª feira (28.fev), o presidente Lula viajou para a Guiana, onde participou da 46ª Conferência de chefes de estados da Caricom (Comunidade do Caribe).

Em seu discurso, na cidade de Georgetown, o presidente disse mais uma vez que há em curso um genocídio na Faixa de Gaza. Ele não citou Israel.

Depois, o chefe do Executivo seguiu para São Vicente e Granadinas, onde participou da Cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) na 6ª (1º.mar).