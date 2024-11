Favelas da Bahia: Salvador concentra 42% da população em favelas enquanto Porto Seguro chega a 0,6%

Um a cada 10 baianos vivem em favelas, espalhadas em todo estado. No entanto, entre os 28 municípios baianos que possuem favelas, em alguns municípios a proporção de cidadãos que moram em favelas é superior ao índice estadual. Um dos exemplos é a capital baiana, em que quase metade da população vive neste tipo de comunidade urbana. A informação consta no último levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (8) e organizado pelo Bahia Notícias.

Segundo o Censo de 2022, mais de 1 milhão e 370 mil baianos vivem em favelas, porém deste número a maioria é de soteropolitanos. Em Salvador, 1.033.258 milhão de pessoas moram em favelas, o equivalente a quatro a cada dez soteropolitanos, 42% do total.

O cenário é similar em Ilhéus, no extremo sul baiano, em que um a cada três moradores mora em favelas. Com 178.649 habitantes, Ilhéus possui 64.364 mil cidadãos vivendo nestas comunidades urbanas, o equivalente a 36%. Ainda em termos de maiores proporções, Lauro de Freitas aparece em terceiro lugar, com 20% da população alocada em favelas. São 42.079 mil lauro-freitenses, 1 a cada 4 dos 203.331 mil habitantes.

Para o IBGE, são consideradas favelas “territórios populares originados das diversas estratégias utilizadas pela população para atender, geralmente de forma autônoma e coletiva, às suas necessidades de moradia e usos associados, diante da insuficiência e inadequação das políticas públicas e investimentos privados dirigidos à garantia do direito à cidade”, escreveu o órgão.

Na lista de maiores índices entre total de habitantes e moradores destas comunidades, aparecem Candeias, com 19,68% (14.242 mil habitantes); Camaçari, com 18,25% (54.664 mil); e Vera Cruz com 17,76% (7.988 mil habitantes).

O OUTRO LADO DO RANKING

Ao contrário dos municípios já citados, outros seis municípios possuem menos de 2% da população vivendo em favelas. A cidade que possui a menor proporção populacional vivendo em favelas na Bahia é Porto Seguro, no extremo sul do estado. Na cidade, apenas 0,45% (753) dos porto-segurenses vivem na única favela mapeada pelo IBGE, a comunidade do Mirante do Rio Verde.

Em seguida, aparece o município de Araci, no sisal baiano, com apenas 0,66% (318) dos cidadãos vivendo em favelas. Apenas duas foram censeadas pelo IBGE, Bombinha e Cascalheira, que possuem 159 habitantes cada uma. Ainda no sisal baiano, em Tucano, apenas 0,68% (333 habitantes) dos tucanenses vivem na Comunidade Varginha. Em Itamaraju, também no extremo sul da Bahia, apenas 0,81% (1.076) dos moradores vivem nas duas favelas registradas no Censo, Vista da Pedra e Lixão.

Em Campo Formoso, na região do Piemonte Norte do Itapicuru, 0,98% (699 habitantes) dos cidadãos moram no Alto do Cruzeiro, única favela registrada pelo IBGE. Por fim, em Teixeira de Freitas, apenas 1,84% (2.678 mil pessoas) dos teixeirenses vivem nas quatro favelas mapeadas: Rosa Luxemburgo, Cidade de Deus, Padre Aparecido e Califórnia I e II.

Confira o gráfico produzido pelo Bahia Notícias: