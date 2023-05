Favorita, Rafaela Silva é eliminada na estreia no Mundial de Judô

Maior esperança de medalha para o Brasil no Mundial de Judô, Rafaela Silva decepcionou nesta terça-feira (9), em Doha, no Catar. A bicampeã mundial e campeã olímpica ficou apenas três minutos sobre o tatame diante da turca Hasret Bozkurt e acabou eliminada logo na estreia, na categoria até 57kg.

Rafaela era a grande favorita na disputa, por ser a atual campeã mundial da categoria e também por ocupar a liderança do ranking da Federação Internacional de Judô. Além disso, vinha exibindo resultados consistentes nas últimas competições de peso no circuito mundial.

A brasileira era também a maior esperança de medalhas para o Brasil na competição por conta das ausências de Daniel Cargnin, por lesão, e Mayra Aguiar, por decisão própria – ambos foram medalhistas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Nesta terça, Rafaela levou dois bons golpes da rival turca, sendo o segundo um ippon, definindo sua eliminação precoce. Bozkurt não tem resultados de expressão nas principais competições mundiais.

Além de Rafaela, Jéssica Lima também competiu na categoria até 57kg nesta terça. Ela foi eliminada nas oitavas de final pela canadense Jessica Klimkait, medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio e atual 3ª colocada do ranking mundial. A brasileira se despediu ao sofrer um waza-ari.

Assim, ela encerrou sua participação no Mundial com duas vitórias e uma derrota. Antes da queda, Jéssica superou Flaka Loxha, do Kosovo, e a checa Vera Zemanova.