Favoritas? As estrelas da música mais escutadas no Brasil e no mundo em 2024

O Spotify Wrapped já deu o ar de sua graça oferecendo um vislumbre fascinante das tendências globais da música. Quer você esteja ansioso para exibir seu gosto impecável ou escondendo nervosamente uma obsessão inesperada por sucessos nostálgicos, os dados revelam tudo. Acessar seu Wrapped personalizado é simples, mas e os favoritos musicais do Brasil e do planeta? Os hábitos de streaming destacam como a música conecta as pessoas em nosso país e em todo o mundo, revelando as principais preferências em canções, artistas e álbuns que dominaram as playlists no ano.

Curioso? Clique na galeria para descobrir se suas músicas preferidas de 2024 se alinham com as tendências globais.