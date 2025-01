Favoritos Campeonato Paranaense: quem será o campeão 2025?

A bola já está rolando no Campeonato Paranaense 2025. A competição teve início no dia 11/1, e as disputas já estão pegando fogo. Que saber quais são os favoritos e as melhores casas para apostar na competição? Então confira nosso guia!

Antes de falarmos sobre os favoritos do Campeonato Paranaense, vejamos quais casas de apostas trabalham com o campeonato.

Quem são os favoritos Campeonato Paranaense 2025?

Sabemos que você já quer saber quem são os favoritos do Campeonato Paranaense; todavia, é preciso conhecer mais sobre o campeonato em si antes. O torneio é dos mais antigos, estabelecido em 1915, e disputado ininterruptamente desde então.

O Paranaense viu grandes jogadores passando pelos gramados desde sempre: Djalma Santos, Alex, Fernandinho e tantos outros. Até hoje, os astros brilham nos campos do Paraná, mesmo no momento complicado que o futebol do estado vive, já que não tem representantes na Série A do Brasileirão.

Historicamente, o Paranaense é dominado pelos dois gigantes de Curitiba: Athletico e Coritiba. Mesmo hoje, além dos dois colossos, o extinto Ferroviário e o renascido Paraná Clube, ambos curitibanos, aparecem respectivamente como terceiro e quarto maiores vencedores.

Isso não quer dizer que nomes de fora da capital não brilhem às vezes. Londrina e Operário, por exemplo, também têm troféus estaduais em casa. Outros, como o jovem Maringá, ainda sonham com o título. O time do interior, inclusive, é o atual vice-campeão.

Em relação ao formato atual, o Campeonato Paranaense é bem simples de entender. A primeira fase é composta por turno simples, com todos os times se enfrentando, com mando de campo sorteado.

Finda essa parte, os oito melhores avançam para o mata-mata enquanto que os dois piores são rebaixados. Em seguida, os times classificados se enfrentam em jogos de ida e volta nas quartas, semis e finais.

Todos, claro, sonham com essa grande final, mas só dois vão chegar lá, e só um será campeão. Vejamos, a seguir, quem são os favoritos do Campeonato Paranaense hoje.

Athletico-PR

Impossível começar a falar do Athletico sem lembrar que a equipe foi rebaixada do Brasileirão. Todavia, o Furacão ainda é a maior potência do estado, tanto que é o atual bicampeão. Claro que o time não chega tão confiante, mas as odds do Campeonato Paranaense favorecem o Athletico.

Coritiba

Campeão em 2022 pela última vez, o Coritiba chega com ânimo renovado para 2025, uma vez que o arquirrival Athletico está fragilizado. O Coxa Branca é, segundo as odds do Campeonato Paranaense, o segundo favorito, e pode surpreender.

Maringá

Atual vice-campeão, o Maringá dificilmente era alvo de aposta no Campeonato Paranaense no ano passado, mas surpreendeu. Assim, é capaz de a equipe do interior paranaense repetir a dose, por isso é preciso ficar de olho. O Dogão está na Série C, por isso não é tão favorito, mas não deve ser descartado.

Outras equipes

Considerando que o Campeonato Paranaense é composto por 12 equipes, é injusto falar apenas de três. Times tradicionais, como Paraná Clube e Operário, estarão na elite este ano, e devem ao menos atingir o mata-mata.

Mais difícil, porém, é falar dos candidatos ao rebaixamento. O recém-promovido Rio Branco é um deles, bem como o São Joseense, que ficou na primeira posição acima da zona da degola na temporada passada.

Como as casas de apostas escolhem os favoritos para o Campeonato Paranaense

Para entender como funcionam as apostas no Campeonato Paranaense, é preciso entender a precificação das odds. Em outras palavras, só vamos ficar por dentro do valor de cada mercado entendendo como eles são definidos. As casas de apostas levam em conta:

Desempenho no último estadual.

Divisão nacional na qual se encontra.

Desempenho em competições recentes.

Atividade no mercado de transferências (saídas e entradas).

Histórico e confrontos com os outros times.

Essa é, obviamente, apenas a ponta do iceberg, e muitos outros fatores compõem a equação de odds do Campeonato Paranaense. A análise estatística de cada time é bastante detalhada. De qualquer forma, entender mais sobre isso permite bolar apostas esportivas mais bem embasadas.

Mercados de apostas para o Campeonato Paranaense 2025

Como são muitos jogos distribuídos ao longo de quatro fases (primeira, quartas, semis e finais), é preciso atenção para fazer apostas no Campeonato Paranaense. Obviamente que existem apostas dentro de cada jogo, e outras que valem para o campeonato no longo prazo.

A lista abaixo explora alguns dos principais mercados de apostas esportivas no Paranaense em 2025. Note, porém, que é apenas uma seleção editorial, e há muitos outros mercados disponíveis com as respectivas odds de Campeonato Paranaense.

Apostar no vencedor

Como é fácil perceber pelo nome, estamos falando do tipo de aposta mais simples possível, a de quem vencerá a partida. Existem, porém, outras opções de entrada em resultado: por tempo, via handicap, em determinado período etc.

Apostar em over/under

Existem muitas variações do over/under, que significa simplesmente “acima/abaixo”. Em geral, é uma aposta voltada para gols; todavia, existem outras opções. Os jogadores podem pegar over/under de cartões, escanteios, chutes a gol e outros mercados.

Apostar em estatísticas

Podemos colocar sob o guarda-chuva “estatística” tudo aquilo que envolve números de jogo, exceto gols. Aqui entram as apostas esportivas em cartões, escanteios, chutes, assistências e mais. É uma categoria que conversa diretamente com o over/under explicado acima, mas inclui outras variações.

Apostar no longo prazo

Falar em longo prazo significa falar no campeonato em si como alvo de uma aposta. É possível fazer bets em quem será o campeão, o finalista, classificados à segunda fase, rebaixados etc.

Odds para o Campeonato Paranaense 2025

Ciente de quais são as principais opções de aposta no Campeonato Paranaense, é hora de vermos mais sobre as odds em si. Infelizmente, até o momento não há odds disponíveis para o Paranaense, porém.

Isso não significa, porém, que não seja possível falar no assunto. As odds, como bem sabemos, são as cotações de uma aposta, ou seja, o valor pelo qual sua aposta vitoriosa será multiplicada. Se você apostar R$ 10 numa aposta cujas odds sejam de 2,0, seu prêmio será de R$ 20, portanto.

Há muitas variações entre as casas de apostas no Campeonato Paranaense, de modo que a única forma de saber qual é a melhor opção é comparar. Isso dá trabalho, claro, mas pode ser compensador.

Fique particularmente atento à profundidade de mercados das casas de apostas esportivas, já que isso permite um número maior de entradas. Se não souber por onde começar, uma dica: a lista que colocamos no início desta matéria.

Ali só há casas confiáveis, regulamentadas e que oferecem boas opções, cada uma com características próprias.

Perguntas frequentes sobre os favoritos Campeonato Paranaense 2025

Caso tenha ficado alguma dúvida neste guia, confira os detalhes na seção de perguntas e respostas abaixo.

Quando o Paranaense 2025 começa?

O jogo inaugural do Campeonato Paranaense 2025 será no dia 11/1, um sábado. O duelo será o clássico Athletico-PR x Paraná Clube, duelo entre os atuais campeões das séries A e B do estadual, respectivamente. O jogo começa às 16h e será na Arena da Baixada, em Curitiba.

Como funciona o Campeonato Paranaense?

A fórmula desse estadual é similar à de vários outros: 12 times disputando um turno simples, com jogos só de ida. Terminadas as 11 rodadas, os oito melhores clubes avançam para o mata-mata, que é jogado em partidas de ida e volta. Ao mesmo tempo, os dois piores da primeira fase são rebaixados.

Quais são os favoritos do Paranaense 2025?

O Athletico-PR desponta como o time com mais chances de título, seguido pelo Coritiba. Em terceiro lugar, as odds do Campeonato Paranaense incluem Maringá, atual campeão, e outros clubes como Operário e Paraná Clube.

No que posso apostar no Campeonato Paranaense?

Há diversos tipos de apostas esportivas disponíveis, seja para os jogos em si, seja no longo prazo do campeonato. É possível dar palpites, entre outras coisas, no vencedor, campeão, número de gols, handicap, jogadores a marcar, estatísticas e mais.

Quais são as melhores casas de apostas para o Campeonato Paranaense?

Embora seja um estadual relevante, o Campeonato Paranaense ainda não tem odds de aposta definidas. De qualquer modo, qualquer uma das casas que sugerimos no começo do guia funcionam bem.

São todas legalizadas e regulamentadas no Brasil, e cabe ao jogador simplesmente escolher a que funcionar melhor para suas necessidades.