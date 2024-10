“Faxipol” vira piada e gera memes entre policiais de SP

São Paulo — Entre reclamações e piadas, agentes das delegacias da 3ª Seccional de São Paulo, que abrange distritos policiais nas zonas oeste e sul da capital paulista, incorporam cada vez mais a cultura do “faxipol”. Em grupos de mensagens, policiais civis compartilham memes e montagens, ironizando a falta de equipe de limpeza nas delegacias.

A reportagem do Metrópoles mostrou que agentes estão sendo obrigados a fazer atividades de limpeza, como limpar o banheiro, lavar a louças e tirar o lixo. O assunto caiu nas graças dos policiais — que fizeram edições com o título da matéria.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Policiais fazem memes com falta de limpeza nas delegacias Reprodução 2 de 3 Policiais fazem memes com falta de limpeza nas delegacias Reprodução 3 de 3 Policiais fazem memes com falta de limpeza nas delegacias Reprodução

Uma das imagens mostra um agente “equipado” com vassoura, balde, palha de aço e esfregão. O coldre, que guardaria uma pistola, dá lugar a uma garrafa de detergente. O policial é descrito como um investigador do “G.E.L.”, o “Grupo Especial de Limpeza”.

Outro meme retrata um patch, usado nos uniformes dos agentes, do grupo de “Faxinas Especiais”, com uma pá e uma vassoura cruzadas.

“Faxipol”

O Metrópoles teve acesso a relatos de agentes denunciando a “sujeira” nos postos de trabalho. Os próprios policiais se autointitularam como os “faxipol”. Funcionários do 15° DP (Itaim Bibi), 37º DP (Campo Limpo) e 91° DP (Ceagesp) se queixam da ausência de faxineiros nas unidades.

Houve, inclusive, um caso no qual esqueceram de separar os resíduos para a coleta seletiva e tiveram que “correr atrás” do caminhão do lixo.

A reportagem apurou que a empresa responsável pelos serviços de limpeza das delegacias que estão sob administração da 3ª Seccional sofreu bloqueio judicial das contas. Por essa razão, o contrato de prestação de serviços foi rescindido.

O que diz a SSP

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que nova empresa já foi contratada. “A previsão é que os serviços sejam normalizados em até 20 dias”, informou a pasta.