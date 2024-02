Fazem tudo para me condenar, mas fiz governo limpo, diz Bolsonaro

Ex-presidente afirma estar sendo perseguido e que tentam vincular o 8 de Janeiro a ele “a qualquer custo”

“Perseguição em cima de perseguição”, disse Bolsonaro em entrevista neste sábado (3.fev) Sérgio Lima/Poder360 – 28.nov.2023

PODER360 3.fev.2024 (sábado) – 22h00



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado que fazem de tudo condená-lo, em referência ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao ministro Alexandre de Moraes. No entanto, segundo ele, “não acham nada” porque fez um “governo limpo”.

“Perseguição em cima de perseguição. Tudo fazem para achar uma maneira de me condenar, mas não acham nada, porque não tem nada. Fiz um governo limpo no Brasil”, disse Bolsonaro em entrevista ao influenciador português Sérgio Tavares.

Segundo Bolsonaro, “ninguém” consegue entender como o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou as eleições de 2022. O ex-chefe do Executivo afirmou ainda que, sob o governo do petista, o Brasil está “perfeitamente alinhado” com a Venezuela.

“Todos os opositores estão sendo cassados ou tornados inelegíveis”, afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente disse ainda que o 8 de Janeiro –quando manifestantes invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes– foi uma “armadilha” que querem vincular a ele “a qualquer custo”.