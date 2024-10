Fazendeiro que financiou 8/1 e apoiado por Bolsonaro é derrotado

Reprodução

1 de 1 enric lauriano – Foto: ReproduçãoO fazendeiro Enric Lauriano, que financiou e esteve nos atos golpistas de 8 de Janeiro e foi apoiado por Jair Bolsonaro para a Prefeitura de Xinguara, no Pará, foi derrotado pelo prefeito Osvaldinho Assunção, do MDB.

Lauriano, apesar de novato na política, teve apenas 118 votos a menos que o atual prefeito, que foi reeleito. Candidato pelo PL, o fazendeiro gravou diversos vídeos ao lado de Bolsonaro, em que o ex-presidente sinalizou apoio a ele.

Por ter apenas 45 mil habitantes, Xinguara não tem segundo turno.

Enric Lauriano foi investigado e indiciado pela CPI do 8 de Janeiro no Congresso Nacional. Baseado nos dados obtidos na quebra de sigilo, o relatório final da comissão apontou que o fazendeiro enviou “no mínimo” R$ 2.500 para golpistas do Pará acamparem em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília.

Além das informações que constam no relatório final da CPI do 8 de Janeiro, o fazendeiro gravou vídeos, após a derrota de Bolsonaro nas eleições, referindo-se às barracas na frente do QG do Exército como “nossas”. Lauriano também publicou vídeos durante a invasão das sedes dos Três Poderes.

