Fazer paçoca em casa? É mais simples do que pensa

É super fã de paçoca? Trata-se de um doce tipicamente brasileiro feito com amendoim mais fácil de fazer em casa do que muitos pensam. Quer experimentar? Basta seguir as instruções partilhadas no blogue de receitas Olivia’s Cuisine.

Ingredientes:

2 xícaras de amendoins torrados sem sal

1 xícara de açúcar

1 pitada de sal

Modo de preparação:

1- Coloque todos os ingredientes no robot de cozinha. Misture-os até ficarem com uma textura semelhante a areia molhada. Tenha cuidado para não exagerar.

2- Encha uma forma de bolachas redonda pequena com a mistura e pressione firmemente com os dedos para ficar nivelado e compacto.

3- Retire da forma com muito cuidado. Use os dedos para ajudar cada paçoca a passar pela forma.

4- Repita com a mistura que sobra para fazer cerca de 15 paçocas.

5- Sirva ou guarde num recipiente.

