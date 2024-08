FBF divulga confrontos do primeiro “mata-mata” do Intermunicipal; Coaraci e Itapetinga voltam a se enfrentar

Começa no próximo domingo (01/09) a segunda fase do Campeonato Intermunicipal, com a primeira série de “mata-mata”. Das 60 seleções que entraram na competição, 44 permanecem,

enquanto que 16 voltam para casa.

Nos 22 confrontos, classificam-se diretamente para a terceira etapa as equipes com melhor campanha nos jogos de ida e volta, além de 10 “biônicas”, que somarem melhor desempenho entre as desclassificadas.

Classificado por antecipação

Castro Alves é a única seleção com 100% de aproveitamento entre os classificados, totalizando 18 pontos. Mesmo perdendo os dois jogos contra Jequié, a equipe estará garantida na terceira etapa.

Já a pior campanha entre os participantes do “mata-mata” pertence a Santo Antônio de Jesus, que soma apenas três pontos em seis partidas. Com um ponto a mais, Itabuna apresenta o segundo pior desempenho entre as 44 equipes.

Repeteco

Coaraci e Itapetinga, que se enfrentaram no ano passado na segunda fase, voltam a se confrontar. Na disputa em 2023, Itapetinga passou diretamente, mas o adversário também avançou, na condição de “biônico”. A tabela dos jogos de ida da segunda etapa do Intermunicipal foi divulgada nesta segunda-feira (26) pela Federação Bahiana de Futebol (FBF):

Grupo 17 – Santa Bárbara x Jacobina

Grupo 18 – Miguel Calmon x Ipirá

Grupo 19 – Serrinha x Quijingue

Grupo 20 – Barrocas x Euclides da Cunha

Grupo 21 – Glória x Crisópolis

Grupo 22 – Santaluz x Tucano

Grupo 23 – Alagoinhas x Valente

Grupo 24 – Conceição do Coité x Conceição da Feira

Grupo 25 – São Sebastião do Passé x Feira de Santana

Grupo 26 – Santo Amaro x Simões Filho

Grupo 27 – Lauro de Freitas x Cachoeira

Grupo 28 – Valença x Saubara

Grupo 29 – Jequié x Castro Alves

Grupo 30 – Santo Antônio de Jesus x Ipiaú

Grupo 31 – Ibirapitanga x Ibicaraí

Grupo 32 – Coaraci x Itapetinga

Grupo 33 – Itabuna x Uruçuca

Grupo 34 – Itagimirim x Aurelino Leal

Grupo 35 – Luiz Eduardo Magalhães x Brumado

Grupo 36 – Guanambi x Bom Jesus da Lapa

Grupo 37 – Itaju do Colônia x Eunápolis

Grupo 38 – Itamaraju x Potiraguá

Por Domingos Oliveira (foto: reprodução/TV Catolé)