FBF divulga datas e locais da final do Baianão Feminino; confira

O primeiro Ba-Vi será com mando de campo do Rubro-Negro, e acontecerá na próxima quarta-feira (6), às 15h, no Estádio Reitor Edgard Santos, em Simões Filho.

Já o clássico de volta, a grande decisão do campeão, terá o mando de campo do Tricolor, e será realizado no dia 16 de novembro, sábado, às 15h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Tanto o jogo de ida, quanto o de volta terão cobertura ao vivo da TVE, emissora detentora dos direitos de transmissão do Baianão.