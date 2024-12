FBF divulga tabela detalhada das três primeiras rodadas do Baianão 2025

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou na última sexta-feira (20) a tabela detalhada das três primeiras rodadas do Campeonato Baiano de 2025. A partida de estreia do torneio estadual acontece no dia 11 de janeiro, um sábado, entre o atual campeão Vitória e o Barcelona de Ilhéus, às 16h, no Barradão.

No mesmo sábado, às 18h30, a bola rola para Atlético de Alagoinhas x Colo-Colo, no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Mais tarde, às 21h, o Porto enfrenta o Jacobina, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. No domingo, às 16h, Jacuipense x Bahia, no Alberto Oliveira, em Feira de Santana, e Jequié x Juazeirense, às 18h30, no Waldomiro Borges, em Jequié, fecham a 1ª rodada do Baianão.

Confira as datas e horários das três primeiras rodadas do Campeonato Baiano 2025:

1ª rodada

11/1 – 16h – Vitória x Barcelona de Ilhéus, Barradão

11/1 – 18h30 – Atlético x Colo Colo, Antônio Carneiro

11/1 – 21h – Porto x Jacobina, no Agnaldo Bento

12/1 – 16h – Jacuipense x Bahia , no Alberto Oliveira

12/1 – 18h30 – Jequié x Juazeirense – no Waldomiro Borges

2ª rodada

14/1 – 19h15 – Colo Colo x Porto, no Waldomiro Borges

15/1 – 19h15 – Barcelona x Jequié, no Alberto Oliveira

15/1 – 21h30 – Juazeirense x Vitória, no Adauto Moraes

16/1 – 19h15 – Jacobina x Jacuipense, no José Rocha

16/1 – 21h30 – Bahia x Atlético – Casa de Apostas Arena Fonte Nova

3ª rodada

18/1 – 16h – Juazeirense x Barcelona, no Adauto Moraes

18/1 – 18h30 – Jequié x Colo Colo, no Waldomiro Borges

19/1 – 16h – Vitória x Jacuipense, no Barradão

19/1 – 18h30 – Jacobina x Bahia , no José Rocha

21/1 – 19h15 – Porto x Atlético , no Agnaldo Bento