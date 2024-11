FBF lança conselho técnico do Baianão 2025; competição terá estreia no dia 12 de janeiro

Na manhã desta quinta-feira (14), na sede da Federação Bahiana de Futebol (FBF), ocorreu o evento que definiu os detalhes do conselho técnico do Campeonato Baiano de 2025. A competição vai começar no dia 12 de janeiro e seguirá o mesmo formato da temporada passada. A premiação e os valores pagos pela TVE Bahia, que detém os direitos de transmissão do Baianão, ainda seguem em discussão.

Estiveram presentes no arbitral, os 10 clubes que irão representar a elite do Baianão: Bahia, Vitória, Barcelona de Ilhéus, Jequié, Juazeirense, Jacobina, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Colo-Colo e Porto Sport Club. A reunião teve início às 11h, onde foram definidos regulamento, datas, estádios da competição etc. O Vitória, atual campeão do torneio, será representado pelo presidente Fábio Mota. Já o Bahia, vice-campeão, será representado pelo do gerente de operações Edgar Maba

O presidente da FBF, Ricardo Lima, comentou sobre a expectativas do Baianão, que tem tomado ainda mais força e visibilidade, e fez um balanço sobre as últimas edições do torneio.

“As expectativas são sempre as melhores possíveis. Falar do Baianão é um pouco difícil, pois prefiro que os críticos e formadores de opinião possam avaliar o produto que nós temos. Eu considero que o Baianão vem numa evolução crescente. Nos últimos anos tivemos uma melhora significativa, tanto nos aspectos técnicos, como nos aspectos financeiros, que corresponde a ajuda direta aos nossos filiados. É uma competição muito atrativa e a gente espera que seja mais uma vez um grande produto entregue a toda sociedade baiana em 2025”, comentou o presidente.

Conforme divulgado nesta semana pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assim como os demais campeonatos estaduais, o Campeonato Baiano terá estreia marcada para o dia 12 de janeiro. As datas da grande final ainda serão tratadas entre a Federação e os clubes durante a reunião, sem adiantar, Ricardo revelou que duas datas já estão pautadas.

Por fim, o presidente falou a respeito da volta da torcida mista. Vale lembrar que o Ministério Público da Bahia projetou o retorno nos Ba-Vis de 2025. Segundo a promotora de justiça, Thelma Leal, “existem grandes chances”.

“A Federação gere o futebol baiano. Todos os índices de violência no estado a gente deixa pras forças de segurança. A gente vai fazer aquilo que eles entendam que é possível fazer. Se for mostrado pra gente que é possível a volta da toricda mista, jamais a Federação será contraria. Ao mesmo que, se for mostrado que não será possível, a Federação vai acatar a orientação como tem sido realizado nos últimos anos”, concluiu Ricardo Lima.

Disputado desde 1905, a edição de 2025 será a 121ª da história do Campeonato Baiano, que tem o Bahia como maior campeão com 50 títulos, seguido pelo Vitória, que soma 30.