FBI classifica ataque em Nova Orleans como ato isolado e descarta ligação com explosão em hotel de Trump

O FBI declarou que o ataque realizado com uma caminhonete em Nova Orleans, que deixou cerca de 15 mortos, foi um ato isolado perpetrado por Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 anos. O incidente, que ocorreu na noite de Ano Novo, também resultou em aproximadamente 30 feridos, gerando grande comoção na cidade. Horas antes do ataque, Jabbar havia publicado vídeos em suas redes sociais, nos quais manifestava seu desejo de matar civis e demonstrava influência do Estado Islâmico. Além disso, o FBI revelou que ele havia instalado duas bombas caseiras nas ruas do French Quarter, local onde o ataque se desenrolou.

Após atropelar a multidão, Jabbar se envolveu em um tiroteio com a polícia, sendo morto durante a troca de disparos. Dentro do veículo utilizado no ataque, as autoridades encontraram uma bandeira do Estado Islâmico, além de armas e dispositivos explosivos improvisados. Embora inicialmente houvesse especulações sobre uma possível conexão com um ataque em Las Vegas, essa linha de investigação foi descartada. As autoridades confirmaram que Jabbar agiu de forma independente, sem qualquer apoio ou coordenação com outros grupos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA