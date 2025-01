FBI investiga atropelamento em Nova Orleans como possível ato de terrorismo

O atropelamento de pessoas durante as festividades de ano-novo em Nova Orleans, nos Estados Unidos, está sob investigação do FBI, que classifica o incidente como um possível ato de terrorismo. O evento ocorreu por volta das 3h15 da manhã, na famosa Bourbon Street, onde o motorista, após o ataque, foi morto em um confronto com a polícia. As autoridades locais, lideradas pela comissária de Polícia de Nova Orleans, Anne Kirkpatrick, relataram que o condutor parecia ter a intenção de atingir o maior número possível de foliões. A cena do crime revelou a presença de um possível explosivo improvisado, o que levanta ainda mais preocupações sobre a natureza do ataque. A investigação está em andamento, com os agentes do FBI analisando todos os aspectos do ocorrido. O foco principal é entender as motivações do motorista e se há conexões com grupos extremistas ou outras ameaças à segurança pública.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA