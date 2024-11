FBI investiga morte de homem negro enforcado em casa no Alabama

O FBI ( Federal Bureau of Investigation) investiga a morte de um homem negro que foi encontrado enforcado em uma casa abandonada, meses depois de ter aberto um processo contra a polícia local no estado do Alabama, nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press (AP) neste sábado (2/11).

O xerife de Colbert, Eric Balentine, confirmou à agência que o FBI aceitou seu pedido de investigação e disse que seu departamento “esgotou todos os recursos” para investigar o caso.

“Estamos confiantes nos nossos resultados, mas pensamos que ao fazer isto poderemos dar mais tranquilidade às famílias”, disse Ballentine.

Uma porta-voz do escritório do FBI em Birmingham confirmou que a agência investigativa está ciente da morte de de Denoris Richardson, de 39 anos, e está investigando alegações de má conduta criminosa.

Policiais encontraram o corpo de Richardson, em setembro, no Condado de Colbert, uma área rural do estado com histórico de linchamentos.

De acordo com a Equal Justice Initiative, uma organização sem fins lucrativos de reforma da justiça criminal, 359 linchamentos foram relatados somente no Alabama entre 1877 e 1943, 11 dos quais ocorreram no Condado de Colbert.

Embora a polícia local afirme que a morte de Richardson foi suicídio, a esposa dele, Leigh Richardson, afirma que não há indícios de que isso seja verdade, já que seu marido não tinha ligação com a casa onde foi encontrado.