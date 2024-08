FBI investiga vazamento de documentos da campanha de Trump

Arquivos mostravam “vulnerabilidades potenciais” de J.D. Vance; o comitê republicano acusa governo iraniano como responsável

Na imagem, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (esq.) apertando a mão do senador J.D. Vance (dir.) Reprodução/X @@GOPconvention – 17.jul.2024

PODER360 12.ago.2024 (segunda-feira) – 22h13



O FBI (Departamento Federal de Investigação, em tradução livre) comunicou nesta 2ª feira (12.ago.2024) que investiga um suposto hackeamento feito pelo governo do Irã de documentos da campanha à Casa Branca do ex-presidente Donald Trump (Partido Republicano). A acusação partiu do comitê de campanha do republicano, que acusou o país. As informações são da Reuters.

Segundo a campanha republicana, o objetivo seria interferir nas eleições presidenciais norte-americanas. O caso se deu depois de o jornal digital Politico divulgar que recebeu e-mails anônimos em julho com documentos internos que mostravam “vulnerabilidades potenciais” do vice de Trump, o senador J.D. Vance (Partido Republicano).

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, afirmou que os documentos foram “obtidos ilegalmente de fontes estrangeiras hostis aos Estados Unidos”. Segundo ele, o ato visava “interferir na eleição de 2024 e semear o caos no processo democrático”.

Cheung também mencionou relatórios recentes sobre um plano iraniano para assassinar o ex-presidente. A Microsoft havia informado na 6ª feira (9.ago) que hackers iranianos atacaram um “alto funcionário” de uma campanha presidencial, sem especificar o nome da pessoa que foi alvo. Eis a íntegra do relatório citado (PDF – 517 kB, em inglês).

Em resposta à big tech, a missão permanente do Irã na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) disse que “o governo iraniano não possui nem abriga qualquer intenção ou motivo para interferir na eleição presidencial dos Estados Unidos”.

Trump declarou que um de seus sites também foi alvo do governo iraniano. No entanto, segundo ele, as informações acessadas já eram públicas. O ex-presidente criticou a postura do Irã e outros países, atribuindo a ação à fraqueza do governo de Joe Biden (Partido Democrata).