FBSP: 40% dos policiais acham legítimas pautas dos golpistas em 8/1

Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgada nesta segunda-feira (30/1) mostra que 40% dos profissionais de segurança pública do país consideram legítimas as pautas do protesto em que manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes.

A sondagem feita pelo FBSP aplicou um questionário para 636 profissionais das polícias militares, civis, federais, rodoviários federais, penais e guardas municipais entre 24 e 27 de janeiro.

Segundo o resultado da pesquisa, 39,9% dos policiais disseram concordar, total ou parcialmente, com a afirmação “a invasão é condenável e não pode ser tolerada, mas as pautas defendidas pelos invasores eram legítimas e não atentam contra a democracia”.

manifestantes bolsonaristas entram em confronto com apolicia após invasão e destruição de órgãos públicos em brasilia 10

Sede dos três Poderes foi invadida por bolsonaristasIgo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas entram em confronto com apolicia após invasão e destruição de órgãos públicos em brasilia 2

Polícia tentar conter manifestantes após invasão do STFIgo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo sao presos após invasão e destruição no palacio do planalto 24

Manifestantes bolsonaristas são presosIgo Estrela/Metrópoles

foto-37-manifestantes-bolsonaristas-promovem-destruição-e-terrorismo-na-esplanada-e-segurança-reage-confronto-brasilia-08012023

Manifestante bolsonarista é preso na Esplanada dos MinistériosMatheus Veloso/Metrópoles

foto-31-manifestantes-bolsonaristas-promovem-destruição-e-terrorismo-na-esplanada-e-segurança-reage-confronto-brasilia-08012023

Destruição de prédio público após manifestação bolsonaristaMatheus Veloso/Metrópoles

foto-12-manifestantes-bolsonaristas-promovem-destruição-e-terrorismo-na-esplanada-e-segurança-reage-confronto-brasilia-08012023

Protesto de bolsonaristas no Congresso NacionalMatheus Veloso/Metrópoles

A pesquisa ainda mostra que 62,9% dos policiais concordam com a afirmação de que “as forças de segurança pública estão contaminadas pelo discurso político e partidário e isso atrapalha suas atividades-fim”.

“A pesquisa mostra o quão grave é a situação e que deveríamos atuar para lançar as bases de uma nova arquitetura institucional para a segurança pública. Não adiantará pensar cada polícia isoladamente”, escreveu o presidente do FBSP, Renato Sérgio de Lima, em sua conta no Twitter.

Comando e planejamentoO questionário da pesquisa “Percepções dos Profissionais da Segurança Pública sobre os ataques às sedes dos Três Poderes em 08/01” ainda abordou a impressão dos policiais sobre a conduta da polícia durante as invasões do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a pesquisa, 75,7% dos profissionais ouvidos concordaram total ou parcialmente que houve falha no planejamento do policiamento da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Já 72,3% entendem que houve falha de comando, mas apenas 57,5% entendem que houve omissão do comando das operações.

Dos entrevistados, 61,7% concordam total ou parcialmente que o Comando do Exército demorou para acabar com os acampamentos em frente ao Quartel General.

Entre os questionários avaliados, 51,2% afirmaram que a conduta da PMDF foi correta, e o problema foi exclusivamente do comando político.