Fé e Proteção: 43ª CIPM de Itamaraju recebeu visita do Movimento Católico para fortalecimento Espiritual

Na manhã desta sexta-feira (25), a 43ª CIPM de Itamaraju foi palco de um encontro de fé e fortalecimento espiritual com a visita do Padre Giovane Cruz, capelão militar, que esteve acompanhado do Capitão Iranil Vieira e da Subtenente Katia Silene, integrantes do Movimento Católico Militar (MCM). Criado pela Diocese de Teixeira de Freitas e apoiado pelo Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul, o MCM oferece aos militares um espaço de acolhimento e apoio espiritual em sua jornada de proteção à sociedade.

Recebidos pelo Capitão Sidney Oliveira, que representou o comandante da unidade, os visitantes foram calorosamente acolhidos em um momento de oração e louvor. Ali, Padre Giovane Cruz trouxe palavras de inspiração, falando sobre a importância de um espaço espiritual para os militares católicos da região. Mais do que uma visita, foi um convite para que cada policial se sinta parte de uma rede de fé que sustenta e encoraja, especialmente diante dos desafios e sacrifícios exigidos no serviço diário.

Esse momento reafirma que a fé e o espírito de comunidade são fundamentais na vida de cada militar, fortalecendo o coração de quem, diariamente, faça-se pela segurança e bem-estar do próximo. A presença do Movimento Católico Militar é um verdadeiro respiro de fé e esperança, fortalecendo laços e conforto descanso espiritual para aqueles que estão na linha de frente.