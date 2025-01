Fed diz que volta da inflação à meta está demorando mais do que o inicialmente previsto

O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, comentou recentemente sobre a situação da inflação nos Estados Unidos, afirmando que o processo de retorno à meta de 2% está levando mais tempo do que o inicialmente esperado. Apesar desse desafio, ele acredita que a economia americana está progredindo em direção aos seus objetivos. Harker observou que a inflação já caiu cerca de dois terços desde seu pico após a pandemia, o que é um sinal positivo. Ele ressaltou que, mesmo diante de choques econômicos, a economia se mantém robusta e estável. O crescimento do PIB continua em um ritmo constante, e o mercado de trabalho apresenta sinais de estabilização, enquanto os gastos dos consumidores permanecem elevados.

Em relação à política monetária, Harker enfatizou a importância de que as decisões sejam fundamentadas em dados concretos e que sejam flexíveis para se adaptarem a possíveis riscos futuros. Embora não participe das votações do Comitê Federal de Mercado Aberto neste ano, ele expressou a expectativa de que as taxas de juros possam seguir uma trajetória de queda. Além disso, Harker alertou sobre os riscos de alta nas projeções de inflação, o que pode impactar as decisões futuras do Fed.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA