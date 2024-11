Federação ajusta indicação de 3 nomes para Mesa Diretora da AL-BA; PT deve ter preferência por escolha de cadeira

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) definiram em conjunto que irão defender o modelo de proporcionalidade dos partidos na próxima eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Ao Bahia Notícias, uma liderança apontou o conjunto de legendas deve indicar três nomes, sendo um para cada sigla, mantendo a representação atual. Atualmente, a Federação conta com 17 deputados, sendo nove do PT, quatro do PCdoB e quatro filiados ao PV.

Os partidos se reuniram durante o início da tarde desta terça-feira (12) para ajustar e alinhar as estratégias para a disputa da Mesa. Ficou definido o esperado apoio à reeleição de Adolfo Menezes (PSD) à presidência da Casa e também foi indicado que o PT teria a preferência para escolher o cargo que deseja indicar um nome.

Segundo a fonte, portanto, ainda não foi debatido quais deputados irão disputar as cadeiras.