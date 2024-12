Federação Inglesa acusa Matheus Cunha de má conduta em confusão. Veja

O atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton, é acusado de má conduta após a confusão ao final da partida contra o Ipswitch Town, no último sábado (14/12), pela 16ª rodada da Premier League. Após a derrota de sua equipe, Cunha precisou ser contido em uma discussão com funcionários da equipe rival. A denúncia foi feita pela Federação Inglesa de Futebol.

Durante a confusão, o brasileiro foi visto pegando e quebrando os óculos de um funcionário do Ipswitch. Todo o imbróglio ocorreu após o lateral Ait-Nouri, do Wolverhampton, ser punido com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, sendo expulso da partida.

Veja um registro do momento em que Matheus Cunha coloca as mãos no rosto do homem e retira seus óculos.

A derrota dos Wolves culminou na demissão do técnico Gary O’Neil, que estava no cargo há um ano e quatro meses. Com o revés, o Wolverhampton é o penúltimo colocado com apenas nove pontos somados. Dos 16 jogos disputados, o time tem apenas duas vitórias, três empates e onze derrotas. A equipe perdeu os quatro últimos compromissos que teve na competição.