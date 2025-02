Federação Paulista adia clássico entre Palmeiras e Corinthians

O dérbi entre Palmeiras e Corinthians vai movimentar a noite paulista nesta quinta-feira (6/2). No entanto, o jogo marcado para começar às 20h, foi adiado para as 20h30, por conta da forte chuva que atinge a cidade de São Paulo esta noite.

“A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, se reuniram com os dois clubes e, após uma avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 20h30”, comunicou a federação.

A partida desta quinta-feira (6/2) é válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras está na terceira posição do grupo D com 11 pontos, enquanto o Corinthians lidera a chave A com 18.