Federal Reserve reduz taxa de juros pela segunda vez consecutiva

O Federal Reserve (Fed) anunciou uma redução de 0,25 ponto percentual em sua taxa de juros, estabelecendo um novo intervalo entre 4,50% e 4,75%. Esta é a segunda diminuição consecutiva, uma decisão que foi unânime entre os membros do comitê. A medida já era esperada, especialmente em função da desaceleração observada na inflação e nas condições do mercado de trabalho. No comunicado oficial, o Fed destacou que a economia continua a crescer de forma robusta, apesar de uma desaceleração nas condições do mercado de trabalho e um leve aumento na taxa de desemprego, que ainda se mantém em níveis baixos. A inflação, embora ainda elevada, está se movendo em direção à meta de 2%, o que é um sinal positivo para a política monetária.

Os dirigentes do Fed afirmaram que estão prontos para ajustar sua política monetária caso surjam novos riscos que possam impactar seus objetivos relacionados ao emprego e à inflação. Além disso, o Fed continuará a basear suas decisões em dados econômicos e irá avaliar cuidadosamente as informações que receber. O banco também planeja prosseguir com a redução de seu balanço de ativos, que inclui títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas, como parte de sua estratégia de afrouxamento monetário.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias