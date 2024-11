Federer publica emocionante carta de despedida a Rafael Nadal

Cerca de um mês após Rafael Nadal anunciar sua aposentadoria, o tenista espanhol foi homenageado por um dos principais adversários de sua carreira, o suíço Roger Federer, que publicou nesta terça-feira (19/11) uma carta falando sobre a despedida de Rafa.

Rafael fará sua despedida na Copa Davis, torneio que terá início nesta terça. Roger Federer, que deixou as quadras em 2022 e fará dupla com Nadal, falou sobre a relação entre os dois.

“Você me venceu… muito. Mais do que eu consegui vencer você”, destacou Federer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roger Federer (@rogerfederer)

Ao longo da história, os dois se enfrentaram 40 vezes no circuito ATP. Em 24 delas, o tenista espanhol saiu com a vitória.

“No saibro, parecia que eu estava entrando no seu quintal. Me fez trabalhar mais do que jamais pensei que poderia, apenas para me manter forte. Você fez eu repensar meu jogo – chegando ao ponto de alterar o tamanho da cabeça da minha raquete, na esperança de obter alguma vantagem “, acrescentou.

Roger Federer disse ainda que Nadal o fez melhorar ainda mais o seu jogo, e agradeceu sobre os confrontos.

Confira a carta na íntegra:

“Vamos, Rafa!

Quando você se prepara para se despedir do tênis, tenho algumas coisas para compartilhar antes de ficar emocionado.

Comecemos pelo óbvio: você me venceu, e muito. Mais do que consegui vencê-lo. Você me desafiou de uma forma que mais ninguém poderia. No saibro, parecia que eu estava entrando no seu quintal. Fez eu trabalhar mais do que jamais pensei que poderia, apenas para me manter forte. Você fez eu repensar meu jogo – chegando ao ponto de alterar o tamanho da cabeça da minha raquete, na esperança de obter alguma vantagem.

Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas você elevou isso a um nível muito grande. Montar as suas garrafas de água como soldadinhos de brinquedo em formação, arrumar o cabelo, ajustar as cuecas… Tudo isto com a maior intensidade. Secretamente, eu sempre adorei a coisa toda. Porque era tão único – era tão você.

E sabe o que mais, Rafa? Você me fez gostar ainda mais do jogo.

OK, talvez não no início. Depois do Australian Open 2004, cheguei a número 1 pela primeira vez. Pensei que estava no topo do mundo. E estava, até dois meses depois, quando você entrou em quadra em Miami com a camiseta vermelha sem mangas, mostrando os bíceps, e me derrotou de forma convincente. O que ouvia sobre você? Um jovem jogador fantástico de Mallorca, um talento geracional, que provavelmente ia ganhar um Grand Slam, não era só conversa.



Estávamos no início das nossas caminhadas e acabamos por avançar juntos. 20 anos depois, Rafa, tenho a dizer: que trajeto incrível você teve. Incluindo 14 Roland Garros, histórico! Você deixou a Espanha orgulhosa. Deixou todo o mundo do tênis orgulhoso. Continuo pensando nas memórias que compartilhamos. Promovemos o esporte juntos. Jogar aquele jogo na grama e saibro. Bater o recorde de público ao jogar para mais de 50 mil fãs em Cape Town, África do Sul. Sempre fazendo o outro rir. Levando o outro ao limite em quadra e, às vezes, quase literalmente, termos de nos segurarmos para ficarmos em pé nas cerimônias de premiação.

Ainda estou grato que tenha me convidado para o lançamento da Academia Rafa Nadal em 2016. Na verdade, eu que me convidei. Sabia que você era muito educado para insistir que eu estivesse lá, mas não queria ficar de fora. Você sempre foi um modelo para os jovens pelo mundo, e a Mirka e eu ficamos tão felizes que os nossos filhos terem todos treinado nas suas academias. Adoraram e aprenderam mesmo, como milhares de outros jovens jogadores. Embora sempre me preocupasse que voltassem para casa jogando tênis com a mão esquerda.

E depois houve Londres, a Laver Cup em 2022. O meu último jogo. Significou tudo para mim que estivesse lá ao meu lado, não como rival, mas como meu parceiro de duplas. Compartilhar a quadra contigo naquela noite, e compartilhar aquelas lágrimas, será para sempre um dos momentos mais especiais da minha carreira.



Rafa, sei que você está focado nesta última fase da sua carreira épica. Vamos falar quando acabar. Por agora, só quero dar os parabéns à sua família e equipe, que tiveram um grande papel no seu sucesso. E quero que saiba que o seu velho amigo está sempre torcendo por você.

O melhor sempre, do teu fã.

Roger Federer.”