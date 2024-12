Feijoada com presença de famosos termina com público revoltado

Uma feijoada organizada no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Rio de Janeiro, com a presença de famosos e diversas atrações musicais, terminou em revolta entre o público presente. De acordo com as reclamações, a comida acabou antes da hora, a cerveja estava quente e as filas eram gigantescas. Muita gente usou as redes sociais para expor a situação e pedir o dinheiro de volta.

A 1ª Feijoada QUEM, que rolou no sábado (28/12), contou com atrações como Jorge Aragão, Bloco 442 e República de Ipanema, além de outras bandas e DJs famosos da cidade. Com a presença de celebridades, o ingresso para o público variava entre R$ 120 e R$ 300, no entanto, o evento que prometia “uma Feijoada Gourmet de altíssimo padrão”, deu dor de cabeça ao público pagante.

A coluna Fabia Oliveira apurou que o público enfrentou filas de mais de uma hora para conseguir se servir. A reclamação geral era a falta de estrutura no local, insuficiente para atender todos os presentes. Além disso, o evento que era open bar não deu conta de atender a demanda e serviu cerveja quente. A comida também foi pouca e muita gente que pagou acabou ficando sem comer.

“A feijoada acabou. As pessoas começaram a fica nervosas. O evento era num hotel caro. As pessoas ficaram questionando se iriam ter o valor do ingresso de volta. Ficaram mais revoltadas ainda porque os convidados, os vips, não ficaram sem a feijoada, mas quem pagou sim”, disse uma pessoa que participou do evento.

Nas redes sociais, muita gente também ficou revoltada. “Péssima organização, ficamos mais de 2h em uma fila pra comer e quando chegamos perto da estação a comida acabou! Falta de respeito com o consumidor”, lamentou Lucas Mavinga. “Fila quilométrica, cerveja quente, ambiente de total despreparo”, comentou Marcia Veneziano.

Procurada, a assessoria de imprensa da QUEM emitiu um comunicado. “A produção da feijoada QUEM foi feita pela Party Industry. A Quem lamenta pelos transtornos causados ao público e está trabalhando para que a experiência não se repita”, comentou. Até o fechamento dessa reportagem, a Party Industry não havia se manifestado. O espaço segue aberto.