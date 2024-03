Feira da Agricultura Familiar destacou a potência e o cuidado com as mulheres do campo; veja fotos

Edição especial da Feira da Agricultura Familiar (Foto: Marley Ribeiro)

Nesta sexta-feira (08), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Agricultura — promoveu mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. Por ser realizada no Dia Internacional da Mulher, a ocasião buscou enfatizar a resiliência e contribuição das mulheres da zona rural.

Além da comercialização de produtos locais, a administração pública uniu agricultura, saúde e empoderamento, ao ofertar serviços como vacinação, orientações da equipe do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST) e testagens rápidas, com aferição de pressão e teste de glicemia em parceria com o Instituto Nacional de Profissões (INPRO). A Associação Comercial e Empresarial de Teixeira de Freitas (ACE), também parceira no evento, esteve presente para prestar orientações sobre o microempreendedorismo e distribuição de lembranças.

Edição especial da Feira da Agricultura Familiar (Fotos: Junior Origem)

“Neste dia bastante especial, estamos aqui para parabenizar essas guerreiras, as grandes mulheres do campo que abrilhantam nossa feira cada vez mais”, destacou Elenita Medrados, secretária de Agricultura. “Elas movimentam não só suas comunidades, mas toda Teixeira, impulsionando nosso desenvolvimento”.

Edição especial da Feira da Agricultura Familiar (Fotos: Marley Ribeiro)

