Feira de empreendedorismo feminino realiza edição Dia das Mães

Os conselhos das mães e avós, que lembravam a importância de guardar e cuidar para sempre se ter, chegaram na esfera do mundo dos negócios. Por isso mesmo, na edição do mês de maio, a feira de empreendedorismo feminino BaZá RoZê traz uma homenagem especial para celebrar a maternidade por meio da valorização dos saberes ancestrais e da proposta de reduzir o desperdício.

A sustentabilidade se unirá aos conhecimentos ancestrais na temática da feira desse final de semana, com o “Maternar RoZê é fiar juntas os fios da ancestralidade”.

A atividade será realizada entre os dias 06 e 07 de maio, no Palacete das Artes e resgatará as memórias afetivas prestigiando todas as mães e mulheres empreendedoras. Como nas edições anteriores, a Feira contará com uma programação cultural, com oficinas, roda de conversa, griô infantil, brincadeiras, circo, dança, música para público de todas as idades e diversas expressões de moda, arte e empreendedorismo feminino.

Serviço

Edição Maio – Maternar RoZê é fiar juntas os fios da ancestralidade

06 e 07 de maio de 2023 (sábado e domingo) das 13h às 20h

Palacete das Artes – Rua da Graça, 284, Graça – Salvador (BA)

Entrada gratuita – Contribuição artística voluntária através do CHAPIX (chapéu+PIX do artista)



SÁBADO

06.05

DJ VERDEEE 13H

RODA DE CONVERSA – A LUZ DA MATERNIDADE 15H – Fernanda Carvalho

BOLHAS GIGANTES 15H30 – Encontro Borbulhando

GRIÔ INFANTIL 16H30 – Marcelo Cristal

POCKET SHOW 17H – Paloma

ALEXIS AYALA 18H30 e 19H30 – 7maChama

DOMINGO

07.05

DJ CAROL MORENA 13H

SANFONA, RABECA E PÍFANO 15H – Joca Lobo

OFICINA CIRCO – BAMBOLÊS 16H – Pauline Zoé

MILO PELIGRO 17H – “Um palhaço raro”

JAZZ GELEIA SOLAR – 17H30