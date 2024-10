Feira de Santana: Jovem é executado a tiros enquanto andava de bicicleta

Um jovem de 24 anos, identificado como Marcos Vinícius Santos Arlindo foi assassinato na manhã desta segunda-feira (7), enquanto andava de bicicleta na Rua da Contabilidade, localizada no bairro Papagaio, em Feira de Santana.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a vítima estava em sua bicicleta, quando sofreu disparos de arma de fogo, sendo atingida de imediato.

A Polícia Militar ao isolar o local do crime, encontrou além da bicicleta, um simulacro de arma de fogo ao lado do corpo de Marcos Vinícius. Segundo informação do Acorda Cidade, o irmão da vítima informou que Marcos já morou no bairro, onde reside a ex-namorada.

A Delegacia de Homicídios passará a investigar o caso. O corpo de Marcos Vinícius foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado.