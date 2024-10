Feira de Santana recebe programação cultural gratuita sobre Independência e Cangaço na Bahia

Um evento que marca o bicentenário da Independência da Bahia vai ocorrer nos meses de novembro e dezembro deste ano. A cidade de Feira de Santana será palco de uma série de atividades culturais focadas na História da Bahia e do Cangaço, promovidas por um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo em parceria com o Ministério da Cultura. A programação, que inclui cursos, exposições e palestras com entrada gratuita, visa proporcionar uma imersão histórica à comunidade.

Com uma programação variada, o evento conta com cursos sobre a História da Bahia, coordenado pela professora Marianna Farias, para o dia 4 de novembro. E outro curso sobre o Cangaço e suas atuações da a Bahia, ministrado pelo geólogo Rubens Antonio Filho, esse tem início no dia 6 de novembro. Ambos os cursos serão realizados de forma virtual, com uma carga horária de 20 horas, e abordarão temas como a criação do Governo Geral, o sistema escravista e as resistências populares.

O curso sobre o Cangaço promete uma imersão em personagens marcantes como Lucas da Feira e outras figuras icônicas do movimento. Segundo Rubens Antonio, entender o cangaço é fundamental para compreender a Bahia em suas múltiplas dimensões, explorando a influência do movimento em regiões como o povoado Brejo do Burgo, Jeremoabo e Jequié, e seu amadurecimento com o cangaço de Lampião, do qual muitos baianos fizeram parte.

Além dos cursos, ocorrerá uma exposição dedicada ao bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, á aberta no Mercado de Arte Popular a partir do dia 5 de novembro. A mostra, organizada com acervos do Instituto Flavia Abubakir e curadoria de Daniel Rebouças, Pablo Magalhães e Rafael Dantas, contará a história da Independência com imagens e textos que ilustram o processo de consolidação da liberdade nacional.