Feira de Santana sediará III Congresso Regional da Amab; evento debate infância, juventude e o papel do Judiciário

A programação do evento começa às 8h40 com o credenciamento dos participantes e a mesa de abertura às 9h. O evento segue com uma série de painéis e palestras conduzidos por autoridades e especialistas da área jurídica.

O congresso é organizado pela Amab, em parceria com a Escola de Magistrados da Bahia (Emab) e a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), além da UNEF e UNIFAN.

No próximo dia 17 de outubro, a cidade de Feira de Santana sediará o III Congresso Regional da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), que nesta edição traz o tema “Infância e Juventude, Poder Judiciário e Inteligência Artificial “. O evento será realizado no Auditório do Cajueiro Convenções, na Rua Excelsior, bairro Subaé, a partir das 8h.

Painel: Atuação da Justiça e Desafios (10h30)

Palestrantes: Dra. Alianne Vasques e Dr. Daniel Konder de Almeida, abordando questões relacionadas à proteção da primeira infância e entrega voluntária para adoção.

Inteligência Artificial no Judiciário (11h)

Dr. Fábio Periandro Hirsch discutirá o impacto da inteligência artificial na prestação jurisdicional e a prevenção de responsabilidades funcionais.

Após o intervalo para almoço, o evento continua com mais palestras, incluindo temas como tutela coletiva na área da infância e juventude, e a utilização da tecnologia como forma de discriminação, com professores da Europa. O destaque da tarde será a conferência de encerramento com o desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos, que discutirá os desafios da jurisdição na atualidade.

De acordo com o diretor-geral da Emab, juiz Marcelo Lagrota, a escolha dos palestrantes e o enfoque na infância e juventude e inovações tecnológicas no âmbito do Judiciário “demonstram a sensibilidade e a preocupação com a modernização da justiça e com o papel fundamental do Judiciário na construção de um futuro mais justo para as próximas gerações”.

“O Congresso, além de promover um espaço de aprendizado e debate, reforça o papel da AMAB e da EMAB como referências na formação e atualização dos profissionais da área jurídica”, afirma o diretor.

As inscrições podem ser feitas pela internet, clicando no link: https://amab.com.br/congresso-regional-3.