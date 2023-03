Feira Março Mulher atrai 35 mil pessoas à Arena Fonte Nova

A Feira Março Mulher, que iniciou na quarta-feira (8) e foi prorrogada até este domingo (12), realizou na Arena Fonte Nova cerca de 35 mil atendimentos. A expectativa era de 21 mil, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), promotora do evento.

Diversas pacientes conseguiram o agendamento das cirurgias eletivas para esta segunda-feira (13), na Maternidade Regional de Camaçari (MRC), administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (Fesfsus). Serão oferecidas cirurgias de hérnia, vesícula e histerectomia (retirada do útero).

Mais de 20 cirurgias por dia já são esperadas pelo MRC, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e vai disponibilizar 26 leitos para o mutirão. Os profissionais que vão realizar os atendimentos às mulheres começaram a treinar na última sexta-feira (10), para não haver demora.

Mulheres de baixa renda, que não podem realizar consultas particulares, enfrentaram uma grande fila para os atendimentos médicos.

Na Fonte Nova, as pacientes receberam atendimentos essenciais, como exames preventivos, ultrassonografia (mama, transvaginal, abdômen total, tireoide, vias urinárias, próstata, via abdominal e partes moles), eletrocardiograma, raio-x, mamografia em mulheres de 50 a 69 sem indicação médica, exames laboratoriais e testes rápidos para ISTs (HIV, Sífilis e Hepatite), além de consultas com cirurgião geral, mastologia, ginecologia e até nutrição.

Com o mês da Mulher, as soteropolitanas e de cidades metropolitanas receberam gratuitamente as consultas. Além disso, as mulheres também conseguiram emitir a primeira e segunda via de carteira de identidade de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais.