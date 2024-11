Feira registra cinco homicídios em primeiro fim de semana do mês

O primeiro fim de semana de novembro em Feira de Santana registrou cinco homicídios. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o último caso ocorreu no bairro Feira 10. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na Rua C, com marcas de tiro na cabeça.

Ainda neste domingo, no bairro Aviário, o corpo de um homem, também não identificado, foi encontrado em um terreno na estrada da Chácara Brandão. O corpo apresentava perfurações de arma de fogo. Na tarde do sábado (2), um homem, identificado como José Raimundo Torres da Costa Neto, de 30 anos, foi morto a tiros na Rua São João, próximo à Policlínica, do bairro Tomba.

Na noite da sexta-feira (1°), um casal foi morto a tiros no bairro Asa Branca. As vítimas foram identificadas como Jeemerson da Silva Souto, de 28 anos, e Raama Oliveira Ribeiro, de 26. O crime aconteceu por volta das 23h, em uma residência na rua Palmeiras. Dois adolescentes foram apreendidos acusados pelo crime.

Os casos devem ser apurados pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Já os corpos foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) local.