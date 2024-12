Feirantes reclamam de acúmulo de lixo após impasse em coleta de lixo em Feira

Comerciantes que trabalham no Centro de Abastecimento de Feira de Santana reclamam do acúmulo de lixo deixado nas ruas. A retomada da coleta ocorreu neste domingo (22) após impasse entre a prefeitura de Feira de Santana e a empresa Sustentare, responsável pelo serviço. No entanto, o entorno do Centro de Abastecimento ainda sofre com a sujeira.

A Sustentare alegava atraso de três meses em repasses da prefeitura, o que fez interromper o serviço. Ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, feirantes do Centro de Abastecimento relataram acúmulo de sujeira, o que causa transtornos na realização do trabalho deles com os clientes. Uma feirante, identificada como Márcia Neira, declarou que foi obrigada a vender verduras ao lado do lixo.

“O prefeito esse ano fez foi passar vergonha. Muito lixo aqui no Centro de Abastecimento, nenhum carro entrou hoje para fazer a coleta, a prefeitura ainda colocou aquelas caçambas para fazer de forma rápida, mas nada organizado. A rua está toda suja e estamos negociando no meio do lixo”, declarou a feirante.

A coleta de lixo foi suspensa na noite da última sexta-feira (20), após a Sustentare alegar falta de pagamento por parte da prefeitura. Só na manhã deste domingo, o serviço foi retomado após reunião entre empresa e a prefeitura de Feira de Santana. A companhia informou que a coleta no Centro de Abastecimento está prevista para a tarde desta segunda-feira (23).