Feirão de seminovos bate recorde do ano com 324 veículos vendidos em 3 dias

Com 4 edições em 2024, o “Duelo de Seminovos” somou 1.191 veículos comercializados, neste ano

O feirão “Duelo de Seminovos” da Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba) chegou ao fim na noite deste domingo (8) com mais um recorde, 324 unidades vendidas em três dias.

Na edição de agosto de 2023, o feirão já havia alcançado a marca de 323 veículos vendidos, número que foi superado neste fim de semana.

Iniciado na sexta-feira (6), o evento realizado no estacionamento do Assaí da Avenida Paralela, em Salvador, reuniu 27 revendas da capital baiana.

Ao todo, em quatro edições realizadas em 2024, o “Duelo de Seminovos” alcançou a marca de 1.191 veículos vendidos.

Para o presidente da Assoveba, Ari Pinheiro Júnior, o sucesso da última edição “é a consolidação de um trabalho que foi construído ao longo de todo o ano, tendo como foco as necessidades do cliente e o fortalecimento do compromisso com a oferta de unidades com preços atrativos e cada vez mais próximos das expectativas dos consumidores”.

Cleiton Ramos é diretor da Pé Quente Comunicação, empresa responsável pela organização do evento. De acordo com ele, “os bons resultados são uma consequência do esforço e dedicação de todos os envolvidos. Lojistas, colaboradores e mesmo os funcionários temporários, contratados especialmente para o evento, comprovam com este número que o ‘Duelo de Seminovos’ se desenvolve a cada edição, ouvindo clientes e todos os envolvidos para uma evolução constante”.

A Safra Financeira foi o banco oficial desta edição do “Duelo de Seminovos”. Gerente da companhia, Gustavo Gomes enalteceu o trabalho dos lojistas e falou da satisfação em compartilhar da convivência com todos os envolvidos nos últimos dias: “Mais do que números, o que construímos nesses dias foi confiança, parceria e união. Com sol ou chuva, cada detalhe transcorreu em harmonia e nossos objetivos foram conquistados com muita dedicação”.

De olho em 2025, a diretoria da Assoveba deve montar o planejamento do ano que vem ainda em dezembro, com previsão de realizar o próximo “Duelo de Seminovos” já em fevereiro.