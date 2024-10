Felipe Neto é condenado a indenizar Arthur Lira em R$ 20 mil por danos morais

Juiz responsável pelo caso argumentou que o criador de conteúdo não utilizou a expressão ‘excrementíssimo’ de forma impulsiva, mas havia a clara intenção de ofender o presidente da Câmara

Reprodução/Instagram/@felipeneto

O processo foi movido pela Procuradoria Parlamentar da Câmara



A Justiça do Distrito Federal decidiu que o youtuber Felipe Neto deve indenizar o presidente da Câmara, Arthur Lira, em R$ 20 mil por danos morais. A condenação foi proferida na segunda-feira, 30 de setembro, e a defesa de Neto poderá recorrer da decisão. O processo foi movido pela Procuradoria Parlamentar da Câmara, que inicialmente solicitou uma indenização de R$ 200 mil. No entanto, o juiz Cleber de Andrade Pinto, da 16ª Vara Cível de Brasília, considerou o valor solicitado excessivo e fixou a quantia em R$ 20 mil.

Na sua decisão, o juiz argumentou que Felipe Neto não utilizou a expressão “excrementíssimo” de forma impulsiva, mas com a clara intenção de ofender o presidente da Câmara. Ele também ressaltou que o youtuber divulgou um vídeo em suas redes sociais, o que evidenciou sua intenção de injuriar Lira. A assessoria de Felipe Neto informou que a equipe jurídica ainda não recebeu a intimação oficial e que tomará as medidas necessárias assim que for notificada. Em um desdobramento anterior, em julho, a Justiça Federal havia arquivado um pedido de investigação feito por Lira contra Neto, alegando a falta de justa causa para o processo.

