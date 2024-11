Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por novo caso estupro

Felipe Prior, ex-participante do reality show Big Brother Brasil, foi sentenciado a seis anos de prisão em regime semiaberto pela Justiça de São Paulo. A condenação se refere a um caso de estupro que ocorreu em fevereiro de 2015, durante o período de Carnaval. A decisão, que é de primeira instância, foi protocolada em outubro e divulgada recentemente, gerando repercussão na mídia. O crime em questão aconteceu na cidade de Votuporanga, onde Prior teria forçado a relação sexual com a vítima, que se sentiu constrangida e vulnerável durante o ato.

Além da pena de prisão, ele também foi condenado a arcar com as custas processuais. Essa é a segunda vez que o ex-BBB enfrenta uma condenação por crime sexual. Em 2023, Prior já havia sido condenado por um caso semelhante que ocorreu em 2014, o que agrava sua situação legal. O Ministério Público de São Paulo foi responsável por recomendar a condenação, destacando a gravidade da situação. A Justiça, por sua vez, relatou que o réu utilizou força física para perpetrar a violência, evidenciando a natureza do crime. A Jovem Pan entrou em contato com a defesa de Felipe Prior e até o fechamento desta publicação não teve retorno. O espaço segue aberto para um pronunciamento oficial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira