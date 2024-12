Felipeh Campos grava teste para comandar programa no SBT; saiba qual

O jornalista Felipeh Campos está em alta no SBT. Além de participar como jurado do Show de Calouros, quadro exibido no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, ele ganhou destaque também no novo Primeiro Impacto, onde comanda um quadro de fofocas. Se depender da emissora, porém, o comunicador pode assumir uma atração de sucesso em breve.

A coluna Fabia Oliveira apurou com exclusividade que Felipeh Campos vai gravar um piloto para a nova versão do Casos de Família que o SBT estuda colocar no ar. Vale lembrar que, além do comunicador, nomes como Cariúcha e Jojo Todynho também são cotados e, alguns, também vão gravar testes para a atração que já foi comandada por Regina Volpato e Christina Rocha.

De acordo com informações de bastidores, a gravação do programa piloto de Felipeh Campos ocorre no próximo domingo (15/12). O Casos de Família foi tirado do ar em março do ano passado, em uma reformulação da grade vespertina do SBT. No mesmo mês, a emissora criada por Silvio Santos afirmou que a atração poderia voltar ao ar, o que não aconteceu até agora.

Nesta segunda-feira (9/12), Felipeh Campos estreou um quadro de fofocas no Primeiro Impacto ao lado de Márcia Dantas e Dani Brandi. A atração foi completamente reformulada após o fim do Chega Mais. Com José Luiz Datena assumindo o Tá na Hora, o apresentador Marcão do Povo voltou para as manhãs. Darlisson Dutra, por sua vez, assumiu parte do SBT News.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Felipeh Campos Reprodução/Instagram 2 de 6 Felipeh Campos (Reprodução: Instagram) 3 de 6 Sonia Abrão e Felipeh Campos RedeTV!/Reprodução 4 de 6 Felipeh Campos (Reprodução: Instagram) 5 de 6 O jornalista Felipeh Campos Divulgação 6 de 6 Felipeh Campos Foto: Reprodução

Com o fim do Casos de Família, em março de 2023, Christina Rocha acabou sendo remanejada para o Tá na Hora, que estreou em março desse ano. Sua permanência na atração, porém, não durou muito tempo. Poucos meses depois, ela acabou demitida do SBT. “Não era interessante para o SBT me manter lá sem ter nenhum projeto a curto prazo pra mim, e eu saí”, disse, na época.

Em junho, ela deu mais detalhes sobre o fim da atração. “O que aconteceu com o Casos de Família foi: a gente era pau para toda obra, fomos vice-líderes durante 12 anos, mas nunca teve investimento. Nenhum, de cenário, de nada”, lamentou a ex-apresentadora do SBT. “Isso eu falei até para a própria casa. A gente não tinha nada, éramos nós e o povão falando. Esse programa foi um sobrevivente”, ressaltou.